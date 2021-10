Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma | le prime dichiarazioni sulla vittoria alle elezioni

(Di lunedì 18 ottobre 2021)è ildi. La notizia è stata resa ufficiale in questi istanti, confermando quanto gli exit-poll hanno reso evidente nelle ultime ore. Ilprimo cittadino della capitale ha commentato la notizia della suacontro il rivale Enrico Michetti.è ildi: leparole del candidato vincente Ildi. Ai microfoni di SkyTg24 il candidato vincente ha commentato la notizia della sua, giunta con uno schiacciante 60% dei voti in suo favore. Il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Gualtieri

Puzzer si dimette, ma la protesta dei portuali di Trieste continua: quarto giorno di blocchi LE GRANDI CITTÀ Nella Capitale- a scrutini non terminati - il 60 per cento delle ...' Grazie ai romani per questo risultato così significativo, di cui sono onorato. Ci metterò tutto il mio impegno'. Queste le prime parole diche si appresta a diventare il nuovo sindaco di Roma , dal suo comitato elettorale. Il candidato del centrosinistra è in netto vantaggio sull'avversario Enrico Michetti nelle ...(Corriere Roma) Ad omaggiare Gualtieri, tra i primi, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti con una foto su Facebook: "Bravo Roberto Gualtieri, sarai un grande sindaco". Ore 16.13 circa ...Ha detto che sarà il "sindaco di tutti", Roberto Gualtieri. Ma quanti sono i "tutti" che lo hanno votato?" Un po' ...