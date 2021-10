Roberto Gualtieri | chi è l' ex ministro nuovo sindaco di Roma

(Di lunedì 18 ottobre 2021), nato ail 19 luglio del 1966. Laureato in Storia contemporanea e con un Dottorato di ricerca in Scienze storiche all'Università di San Marino, suona la...

Advertising

you_trend : ?? DECISION DESK QUORUM/YOUTREND: ROBERTO GUALTIERI (CSX) È ELETTO SINDACO DI #ROMA #Ballottaggi #MaratonaYouTrend - gualtierieurope : IN DIRETTA Conferenza stampa di Roberto Gualtieri #gualtierisindaco ?? - fanpage : Roberto #Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma - MagTua : #ElezioniRoma #RobertoGualtieri, nuovo #sindacodiRoma, le prime parole - _harrysmjle_ : RT @you_trend: ?? DECISION DESK QUORUM/YOUTREND: ROBERTO GUALTIERI (CSX) È ELETTO SINDACO DI #ROMA #Ballottaggi #MaratonaYouTrend https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Gualtieri

L'esponente del Pd è stato eurodeputato e ministro dell'Economia durante il secondo governo Conte. Nella corsa alla carica di primo cittadino della Capitale, il 17 e 18 ottobre ha avuto la meglio sul ...A Roma, secondo la proiezione Rai,è al 59,1% Mentre lo sfidante del centrodestra Enrico Michetti è 40,9% .Roberto Gualtieri eletto nuovo sindaco di Roma: da Bruxelles al Campidoglio passando per via XX Settembre, chi è il successore di Raggi di Lorenzo D'Albergo. (ansa). Il candidato del centrosinistra vi ...ROMA (ITALPRESS) – Roberto Gualtieri a Roma e Stefano Lo Russo a Torino sono in netto vantaggio secondo i primi exit poll dei ballottaggi. Parità a Trieste. Ecco il dettaglio: Roma, exit poll Consorzi ...