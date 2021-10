Roberto Gualtieri | chi è il candidato sindaco in testa alle elezioni amministrative per il Comune di Roma

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 ottobre 2021)è ildel centrosinistra inagli exit-poll per ildi. I dati parlano di un 59,1% di maggioranza rispetto al suo rivale, Enrico Michetti, che con il 40,9% dei voti rappresenta il centrodestra. Alla lunga militanza in politica e all’illustre carriera accademica potrebbe presto aggiungersi la nuova esperienza come primo cittadino della capitale. Chi è: la vita e la carriera del politicodiha 55 anni ed è nato il 19 luglio 1966 a, città per la quale sta concorrendo alla conquista del ruolo di. Da sempre appassionato ...