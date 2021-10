RIVOLUZIONE RAI | COLETTA A CAPO DELL’INTRATTENIMENTO | DEPOTENZIATE LE SINGOLE DIREZIONI?

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Prenderà corpo all’inizio del 2022 la grande riforma della Rai, preparata nei dettagli dall’ex ad Fabrizio Salini e attuata dal successore Carlo Fuortes. Lavedrà l’entrata in vigore ledi genere, rendendo così i singoli direttori di rete dei “semplici” organizzatori dei palinsesti, pratica già in essere da anni in altre realtà. Secondo quanto riferisce Tvblog, che conferma tra l’altro l’indiscrezione di Dagospia sull’arrivo di una striscia politica su Rai3 con Lucia Annunziata, e il conseguente spostamento (per distruggerla?) della soap Un Posto al Sole alle 18.30, il primo nome su cui si punterà sarà quello di Stefano, attuale direttore dell’ammiraglia Rai1.diventerebbe, a partire da febbraio, direttoredi prima serata Rai. Non più quindi ...