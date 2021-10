Riunita oggi la Commissione per il diritto umanitario internazionale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si è Riunita oggi alla Farnesina la neo - istituita Commissione nazionale per lo studio e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario, presieduta dall'ambascitore Filippo Formica e composta da ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si èalla Farnesina la neo - istituitanazionale per lo studio e lo sviluppo del, presieduta dall'ambascitore Filippo Formica e composta da ...

Advertising

ENGAGED_in : RT @sara_turetta: Oggi per la 1° volta, con l'aiuto di Simona Biancu, tutta l'associazione si è riunita per una giornata di riflessione col… - barbycristallo : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra arriva a San Giovanni, la piazza di #CgilCislUil riunita oggi, #16ottobre, per ribadire, insieme, uniti, #M… - marco_giobbi : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra arriva a San Giovanni, la piazza di #CgilCislUil riunita oggi, #16ottobre, per ribadire, insieme, uniti, #M… - chierchiar : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra arriva a San Giovanni, la piazza di #CgilCislUil riunita oggi, #16ottobre, per ribadire, insieme, uniti, #M… - CislFpLatina : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra arriva a San Giovanni, la piazza di #CgilCislUil riunita oggi, #16ottobre, per ribadire, insieme, uniti, #M… -