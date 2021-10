Risultato ballottaggio Municipio X di Roma: il clamoroso “ribaltone” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Risultato del ballottaggio al X Municipio di Roma è tra quelli che fa più scalpore. Mario Falconi, candidato del centrosinistra, è riuscito a vincere al secondo turno. Sconfitta Monica Picca, rappresentante della Lega e di tutto il centrodestra. Falconi ha ottenuto 34.709 voti al secondo turno, pari 53,10% delle preferenze nel territorio che comprende Ostia, Casalpalocco e l’Infernetto. Mentre la sfidante si è fermata a 30.659 voti, ovvero il 46,90%. Sono stati meno di 5 punti percentuali a dividere i due candidati per la presidenza del X Municipio. Ma sono bastati a Falconi per portare a termine quello che è un vero e proprio “ribaltone”. Leggi anche: Risultati ballottaggio Municipi Roma: ecco chi ha vinto nelle quindici ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ildelal Xdiè tra quelli che fa più scalpore. Mario Falconi, candidato del centrosinistra, è riuscito a vincere al secondo turno. Sconfitta Monica Picca, rappresentante della Lega e di tutto il centrodestra. Falconi ha ottenuto 34.709 voti al secondo turno, pari 53,10% delle preferenze nel territorio che comprende Ostia, Casalpalocco e l’Infernetto. Mentre la sfidante si è fermata a 30.659 voti, ovvero il 46,90%. Sono stati meno di 5 punti percentuali a dividere i due candidati per la presidenza del X. Ma sono bastati a Falconi per portare a termine quello che è un vero e proprio “”. Leggi anche: RisultatiMunicipi: ecco chi ha vinto nelle quindici ...

