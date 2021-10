Risultati Trieste Opicina Historic 2021, primi assoluti Giacomo e Silvano Petrani (Ruote del passato) su Golf GTI del 1980 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si è conclusa con successo la Trieste Opicina Historic 2021 che si è svolta il 16 e 17 ottobre con molte novità. La manifestazione internazionale per auto storiche organizzata dal “Club dei Venti all’Ora” sotto l’egida dell’Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.), rievocazione della storica competizione automobilistica e motociclistica disputata tra il 1911 e il 1971, ha visto prevalere l’equipaggio composto da Giacomo e Silvano Petrani (Ruote del passato) su Golf GTI del 1980. Si è conclusa con successo la Trieste Opicina Historic 2021 che si è svolta il 16 e 17 ottobre dopo la sosta forzata dell’anno scorso e lo spostamento dalla ... Leggi su udine20 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si è conclusa con successo lache si è svolta il 16 e 17 ottobre con molte novità. La manifestazione internazionale per auto storiche organizzata dal “Club dei Venti all’Ora” sotto l’egida dell’Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.), rievocazione della storica competizione automobilistica e motociclistica disputata tra il 1911 e il 1971, ha visto prevalere l’equipaggio composto dadel) suGTI del. Si è conclusa con successo lache si è svolta il 16 e 17 ottobre dopo la sosta forzata dell’anno scorso e lo spostamento dalla ...

