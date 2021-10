Riapre il Mamamia | blitz dei carabinieri | cinque giovani trovati senza Green pass | multa da 400 euro per ognuno

(Di lunedì 18 ottobre 2021) SENIGALLIA -tiragazzi sorpresi all'interno del, nella prima serata di riapertura come discoteca . Provvedimenti non sono stati presi nei confronti del locale ...

SENIGALLIA - Multati cinque ragazzi sorpresi all'interno delsenza Green pass , nella prima serata di riapertura come discoteca . Provvedimenti non sono stati presi nei confronti del locale perché, come accertato dalle forze dell'ordine nella nottata di ...ilsulla marina di Torre del Lago ed è subito polemica: musica, balli, nessun distanziamento e mascherine anti Covid assenti A segnalare alla stampa la serata di ieri è Alessio De ...SENIGALLIA - Multati cinque ragazzi sorpresi all’interno del Mamamia senza Green pass, nella prima serata di riapertura come discoteca. Provvedimenti non sono stati presi nei confronti ...