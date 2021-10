“Restrizioni nonostante i vaccini” Ecco la prova che non ne usciremo mai

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Mettetevi comodi, perché tanto non nemai. Ricordate quando Giuseppe Conte disse che avremmo dovuto sacrificare un Natale per poi tornare a vivere come se nulla fosse successo?. Quel Natale poi è durato decisamente più a lungo. Allora per rassicurarci ci hanno detto che ici avrebbero riportato alla normalità. E invece ci siamo ritrovati col green pass obbligatorio. E ora? Ora pare non basti neppure quello. L’epidemiologa Stefania Salmaso ha infatti emesso la sua sentenza: “Le misure di protezione servonoil vaccino”. Fine pena mai. Il Regno Unito e il Covid Parlando con l’Adnkronos Salute, la scienziata dell’Associazione Italiana di Epidemiologia (Aie) non lascia spazio a grosse speranze: “L’Inghilterra aveva vaccinato per prima contro il Covid-19. Molto bene, con grande sforzo – ...