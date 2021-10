Repubblica confessa: “Meloni cresce troppo, andava stanata” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Zuppa di Porro. La piazza rossa vincerà, bassa affluenza soprattutto a Roma e soprattutto nelle perfierie. La manovra da 25bil per Rep e poco sul fisco per Capezzone. Fubini sul debito pubblico che costa poco. Quanto costano i falsi poveri e battaglia finale su rdc Mauro su Rep lo ammette candidamente: ora che la Meloni è primo o secondo partito toccava stanarla. L’idea di Campi e quella di Piggi Battista, su rischio anni 70. Vaccini fanno bene per Corsera e portuali ridicolizzati un po’ da tutti:mi viene da dire come si permettono. Ora sono sgombrati. Vado a vivere in città e Ferrara sulla follia di un Draghi nel 2023. #rassegnastampa18ott L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Zuppa di Porro. La piazza rossa vincerà, bassa affluenza soprattutto a Roma e soprattutto nelle perfierie. La manovra da 25bil per Rep e poco sul fisco per Capezzone. Fubini sul debito pubblico che costa poco. Quanto costano i falsi poveri e battaglia finale su rdc Mauro su Rep lo ammette candidamente: ora che laè primo o secondo partito toccava stanarla. L’idea di Campi e quella di Piggi Battista, su rischio anni 70. Vaccini fanno bene per Corsera e portuali ridicolizzati un po’ da tutti:mi viene da dire come si permettono. Ora sono sgombrati. Vado a vivere in città e Ferrara sulla follia di un Draghi nel 2023. #rassegnastampa18ott L'articolo proviene da Nicola Porro.

Advertising

ZPeppem : RT @DestinoLara: Mentre i media danno ancora voce ai deliri di chi ha avuto fin troppo spazio, scivola in fondo la notizia dell'ennesimo #f… - MgraziaT : RT @DestinoLara: Mentre i media danno ancora voce ai deliri di chi ha avuto fin troppo spazio, scivola in fondo la notizia dell'ennesimo #f… - omicron54 : @DGC49740861 @PBerizzi @repubblica Mi sono convinto di una verità assoluta. #Giorgia_la_cristiana odia la… - anto5stars : RT @DestinoLara: Mentre i media danno ancora voce ai deliri di chi ha avuto fin troppo spazio, scivola in fondo la notizia dell'ennesimo #f… - marisa7691 : RT @DestinoLara: Mentre i media danno ancora voce ai deliri di chi ha avuto fin troppo spazio, scivola in fondo la notizia dell'ennesimo #f… -