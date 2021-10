Regole Covid, peggio di noi solo il Turkmenistan (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’ Italia è al secondo posto per severità delle restrizioni imposte ai cittadini in una classifica realizzata da La7 nel programma Piazza Pulita. Ovviamente all’ultimo posto sulle dieci posizioni disponibili si trova la Danimarca, che ha abolito ogni forma di restrizioni delle libertà personali. Più in alto troviamo la Gran Bretagna e la Spagna perchè non hanno il green pass, tra l’altro in Gran Bretagna non esiste più l’obbligo d’indossare la mascherina nei luoghi chiusi. All’ottavo posto la Germania, mentre al settimo la Francia che dal 15 Ottobre ha introdotto nuovamente i tamponi a pagamento che prima erano gratuiti. A salire gli Stati Uniti, mentre al quinto posto si posiziona l’Austria, con la scelta di sospendere il sussidio di disoccupazione fino a sei settimane per coloro che rifiutano il posto di lavoro perché non disponibili a vaccinarsi. Al quarto posto il Canada con ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’ Italia è al secondo posto per severità delle restrizioni imposte ai cittadini in una classifica realizzata da La7 nel programma Piazza Pulita. Ovviamente all’ultimo posto sulle dieci posizioni disponibili si trova la Danimarca, che ha abolito ogni forma di restrizioni delle libertà personali. Più in alto troviamo la Gran Bretagna e la Spagna perchè non hanno il green pass, tra l’altro in Gran Bretagna non esiste più l’obbligo d’indossare la mascherina nei luoghi chiusi. All’ottavo posto la Germania, mentre al settimo la Francia che dal 15 Ottobre ha introdotto nuovamente i tamponi a pagamento che prima erano gratuiti. A salire gli Stati Uniti, mentre al quinto posto si posiziona l’Austria, con la scelta di sospendere il sussidio di disoccupazione fino a sei settimane per coloro che rifiutano il posto di lavoro perché non disponibili a vaccinarsi. Al quarto posto il Canada con ...

