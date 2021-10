(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ladellaè sempre un tema molto caldo per il mondo dell'Istruzione. Così come segnala La Repubblica, nei giorni scorsi, la Commisione paritetica Stato-Regioni ha approvato la richiesta delin merito ai poteri decisionali in ambito dell'istruzione. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Regionalizzazione, il Friuli Venezia Giulia “corre” verso la creazione di una scuola regionale -

Ultime Notizie dalla rete : Regionalizzazione Friuli

Friuli Oggi

Questo, in sintesi, prevedono le nuove norme didelle scuole delVenezia Giulia, al centro dell'ultima seduta della Commissione paritetica Stato - RegioneVenezia ...Questo, in sintesi, prevedono le nuove norme didelle scuole delVenezia Giulia, al centro dell'ultima seduta della Commissione paritetica Stato - RegioneVenezia ...La regionalizzazione della scuola è sempre un tema molto caldo per il mondo dell’Istruzione. Così come segnala La Repubblica, nei giorni scorsi, la Commisione paritetica Stato-Regioni ha approvato la ...In commissione paritetica approvate le richieste della Regione: si decideranno a livello locale i numeri delle classi, l'offerta formativa extra e la ...