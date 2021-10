Reggina-Parma: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 18 ottobre 2021) Domenica 24 ottobre 2021 alle ore 16.15, presso lo stadio Granillo, si giocherà Reggina-Parma, match valido per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2021/22. I padroni di casa arrivano dal successo esterno di Vicenza e vantano una classifica di tutto rispetto, essendo all’ottavo posto con 13 punti. Non altrettanto si può dire per i gialloblu, dodicesimi in classifica, a digiuno di vittorie da un mese. Reggina-Parma: quali potrebbero essere gli schieramenti? Gli amaranto di Aglietti riproporranno il classico 4-2-3-1 che vede Micai tra i pali, Lakicevic, Cionek, Regini e Di Chiara comporranno il pacchetto arretrato. A centrocampo, Bianchi e Crisetig, mentre in avanti, Ricci, Cortinovis e Rivas supporteranno l’unica punta Montalto. 4-3-3 per gli emiliani di Maresca: Buffon in porta, Del Prato, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 18 ottobre 2021) Domenica 24 ottobre 2021 alle ore 16.15, presso lo stadio Granillo, si giocherà, match valido per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2021/22. I padroni di casa arrivano dal successo esterno di Vicenza e vantano una classifica di tutto rispetto, essendo all’ottavo posto con 13 punti. Non altrettanto si può dire per i gialloblu, dodicesimi in classifica, a digiuno di vittorie da un mese.: quali potrebbero essere gli schieramenti? Gli amaranto di Aglietti riproporranno il classico 4-2-3-1 che vede Micai tra i pali, Lakicevic, Cionek, Regini e Di Chiara comporranno il pacchetto arretrato. A centrocampo, Bianchi e Crisetig, mentre in avanti, Ricci, Cortinovis e Rivas supporteranno l’unica punta Montalto. 4-3-3 per gli emiliani di Maresca: Buffon in porta, Del Prato, ...

