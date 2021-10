Reggiana-Ancona-Matelica (martedì 19 ottobre, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 18 ottobre 2021) Decima giornata di Serie C girone B di scena al Mapei Stadium dove la Reggiana riceve l’Ancona Matelica. La squadra di Diana è reduce dal pareggio di Grosseto che non ha effetti sulla classifica visto il contemporaneo pareggio del Cesena. Per i granata parlano i numeri: migliore attacco e migliore difesa del torneo al momento. Marchigiani che hanno riscattato la InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 18 ottobre 2021) Decima giornata di Serie C girone B di scena al Mapei Stadium dove lariceve l’. La squadra di Diana è reduce dal pareggio di Grosseto che non ha effetti sulla classifica visto il contemporaneo pareggio del Cesena. Per i granata parlano i numeri: migliore attacco e migliore difesa del torneo al momento. Marchigiani che hanno riscattato la InfoBetting: Scommesse Sportive e

