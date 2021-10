Reddito di cittadinanza, la novità nella bozza del governo: quando scatta il taglio dell’assegno se si rifiuta il lavoro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il governo lavora a una modifica del Reddito di cittadinanza in vista dell’approvazione della Legge di bilancio. In giornata ci sono stati una serie di incontri tra il ministro dell’Economia Daniele Franco e le delegazioni dei partiti a Palazzo Chigi, in vista della cabina di regia presieduta da Draghi sul Documento programmatico di bilancio (Dpb), prevista per la mattina di domani 19 ottobre. Nel pomeriggio, poi, ci sarà il Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva del Dpb, e non si esclude che arrivino le prime indicazioni su come potranno cambiare le regole sul sussidio per il prossimo anno. La misura varata da Lega e Movimento 5 Stelle durante il primo governo Conte è costata finora quasi 17 miliardi di euro, di cui 9 solo nel 2021 (come effetto dell’aumento di povertà causato dalla pandemia di Covid). ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) Illavora a una modifica deldiin vista dell’approvazione della Legge di bilancio. In giornata ci sono stati una serie di incontri tra il ministro dell’Economia Daniele Franco e le delegazioni dei partiti a Palazzo Chigi, in vista della cabina di regia presieduta da Draghi sul Documento programmatico di bilancio (Dpb), prevista per la mattina di domani 19 ottobre. Nel pomeriggio, poi, ci sarà il Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva del Dpb, e non si esclude che arrivino le prime indicazioni su come potranno cambiare le regole sul sussidio per il prossimo anno. La misura varata da Lega e Movimento 5 Stelle durante il primoConte è costata finora quasi 17 miliardi di euro, di cui 9 solo nel 2021 (come effetto dell’aumento di povertà causato dalla pandemia di Covid). ...

