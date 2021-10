Reddito cittadinanza, stretta anti-furbetti e più controlli: decalage assegno da seconda offerta lavoro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Reddito di cittadinanza. Più controlli, con una stretta antifurbetti, e una spinta ad accettare proposte di lavoro. In vista della manovra, il governo lavora a una modifica del... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 18 ottobre 2021)di. Più, con una, e una spinta ad accettare proposte di. In vista della manovra, il governo lavora a una modifica del...

Advertising

Corriere : Reddito di cittadinanza e falsi invalidi: i «furbetti» hanno tolto alle casse dello Stato 15 miliardi - petergomezblog : Truffe allo Stato, da inizio 2020 sottratti 15 miliardi: otto da danno erariale. Le frodi per settore: sei miliardi… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, ministro Patuanelli: “Va potenziato. Metterlo in discussione è fuori dal tempo, inspiegabi… - TOSADORIDANIELA : RT @IlBacchettone: Il nuovo sindaco di Trieste : Non si trovano persone per lavorare e si dà il reddito di cittadinanza? Ma stiamo scherzan… - Venice_Mariposa : RT @Giogio47658624: LO PAGO ANCHE IO, È VERO... Di Giacomo Righi :Il reddito di cittadinanza lo pago anche io, è vero. Io che senza fiatare… -