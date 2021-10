Reclutamento della prostituzione, definitiva la condanna a Gianpaolo Tarantini: due anni e dieci mesi per le escort a casa Berlusconi (Di lunedì 18 ottobre 2021) È definitiva la condanna a due anni e dieci mesi di carcere a Gianpaolo Tarantini per Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione. La Cassazione ha rigettato i ricorsi – presentati sia dalla Procura generale di Bari, sia dalla difesa dell’imputato – contro la sentenza con cui il 26 settembre 2020 la Corte d’Appello di Bari aveva condannato l’imprenditore pugliese per aver portato, tra il 2008 e il 2009, alcune escort nelle residenze di Silvio Berlusconi, allora presidente del Consiglio, allo scopo di entrare nel suo “cerchio magico” e ottenerne in cambio dei vantaggi. Difeso dagli avvocati Nicola Quaranta e Vittorio Manes, in Appello Tarantini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Èlaa duedi carcere apere favoreggiamento. La Cassazione ha rigettato i ricorsi – presentati sia dalla Procura generale di Bari, sia dalla difesa dell’imputato – contro la sentenza con cui il 26 settembre 2020 la Corte d’Appello di Bari avevato l’imprenditore pugliese per aver portato, tra il 2008 e il 2009, alcunenelle residenze di Silvio, allora presidente del Consiglio, allo scopo di entrare nel suo “cerchio magico” e ottenerne in cambio dei vantaggi. Difeso dagli avvocati Nicola Quaranta e Vittorio Manes, in Appello...

Advertising

fattoquotidiano : Reclutamento della prostituzione, definitiva la condanna a Gianpaolo Tarantini: due anni e dieci mesi per le escort… - iopunto67 : RT @fattoquotidiano: Reclutamento della prostituzione, definitiva la condanna a Gianpaolo Tarantini: due anni e dieci mesi per le escort a… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Reclutamento della prostituzione, definitiva la condanna a Gianpaolo Tarantini: due anni e dieci mesi per le escort a… - sabrinaEx5S : RT @Cassio39592131: Reclutamento della prostituzione, definitiva la condanna a Gianpaolo Tarantini: due anni e dieci mesi per le escort a c… - jlboul : RT @Giacinto_Bruno: Reclutamento della prostituzione, definitiva la condanna a Gianpaolo Tarantini: due anni e dieci mesi per le escort a c… -