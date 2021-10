Razgatlioglu | prima il Mondiale Poi il grande salto dalla Sbk alla MotoGP

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il detto popolare “Non c’è due senza tre” stavolta non vale per il leader delSbk Toprakche, dopo aver vinto in Argentina Gara 1 e la Superpole Race, chiude terzo in Gara 2 dietro a Redding e a Rea. Così, con Rea che si riavvicina al capoclassifica portandosi a -30 punti (531 contro 501), ilresta aperto e sarà l’ultimo round del 20 e 21 novembre sul circuito indonesiano di Mandalika a ridosso del mare a sud di Lombok (o, in caso di lavori non terminati, chiudendo su un circuito spagnolo) a dire l’ultima parola. IlSbk si era riaperto già il 2 ottobre a Portimao per una caduta in Gara 2 del portacolori della Yamaha e per il trionfo di Rea che aveva così in parte recuperato al doppio zero dovuto ai due scivoloni di sabato e di domenica mattina. Poi l’Argentina che anticipa il ...