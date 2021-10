Rapire la velocità L' Eroica vista dietro l' obiettivo di un fotografo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Fausto Coppi guardò quella fotografia perplesso. La sua lunga gamba in primo piano, i muscoli tesi che segnavano piccoli valloni sul polpaccio e quadricipite. La schiena dritta e il suo corpo slanciato verso il cielo. Capitava quasi mai che si alzasse sui pedali. Solitamente saliva verso le cime delle montagne seduto, in quel suo modo così naturale di stare in bicicletta, quasi fosse un’unica cosa con il telaio. Era un arco ciclistico Fausto Coppi che aveva tre punti di contatto con la bicicletta: manubrio, sellino, pedali. Quella volta però la perfezione del suo incedere non c’era. “Sospirò più, poi mi disse che quasi non si riconosceva in quell’immagine”, raccontò nel 1970 Ettore Milano, fido gregario dell’Airone. “Eppure a quella foto si era affezionato. Proprio perché gli sembrava che in quello scatto fosse rappresentato qualcun altro. Diceva che c’era una strana armonia in quella ...