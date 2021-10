Ranking WTA (18 ottobre): Ashleigh Barty in vetta, Ons Jabeur nella top-10 e Naomi Osaka n.10 del mondo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un lunedì di aggiornamenti quello del Ranking WTA dopo il torneo di Indian Wells che ha incoronato Paula Badosa. La spagnola, grazie al successo nel deserto, si è issata fino al n.13 del mondo e bussa alle porte della top-10. Gruppo delle migliori dieci guidato sempre dall’australiana Ashleigh Barty davanti alla bielorussa Aryna Sabalenka e alla ceca Karolina Pliskova. A seguire i cambiamenti più sensibili con l’altra ceca Barbora Krejcikova n.4 a precedere la spagnola Garbine Muguruza, l’ucraina Elina Svitolina, l’americana Sofia Kenin, la greca Maria Sakkari, la tunisina Ons Jabeur (per la prima volta nella top-10), la svizzera Belinda Bencic e la giapponese Naomi Osaka (tornata in top-10). Ha perso ben 7 posizioni la polacca Iga Swiatek, attualmente ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un lunedì di aggiornamenti quello delWTA dopo il torneo di Indian Wells che ha incoronato Paula Badosa. La spagnola, grazie al successo nel deserto, si è issata fino al n.13 dele bussa alle porte della top-10. Gruppo delle migliori dieci guidato sempre dall’australianadavanti alla bielorussa Aryna Sabalenka e alla ceca Karolina Pliskova. A seguire i cambiamenti più sensibili con l’altra ceca Barbora Krejcikova n.4 a precedere la spagnola Garbine Muguruza, l’ucraina Elina Svitolina, l’americana Sofia Kenin, la greca Maria Sakkari, la tunisina Ons(per la prima voltatop-10), la svizzera Belinda Bencic e la giapponese(tornata in top-10). Ha perso ben 7 posizioni la polacca Iga Swiatek, attualmente ...

GaiaPic : Da lunedì @Ons_Jabeur diventa la prima tennista araba nelle top 10 del ranking @WTA. Un altro tabù infranto dalla p… - Bertolca10 : #IndianWells: storico risultato per il mondo del tennis arabo. Ons #Jabeur, battendo la Kontaveit, accede non solo… - Sofia04052020 : RT @WeAreTennisITA: Stop per Paolini ? Finisce il torneo di Indian Wells per Jasmine, battuta dall'americana Pegula per 6-4 6-1. Paolini t… - maola_varalli : RT @WeAreTennisITA: Stop per Paolini ? Finisce il torneo di Indian Wells per Jasmine, battuta dall'americana Pegula per 6-4 6-1. Paolini t… - Marilenapas : RT @WeAreTennisITA: Stop per Paolini ? Finisce il torneo di Indian Wells per Jasmine, battuta dall'americana Pegula per 6-4 6-1. Paolini t… -