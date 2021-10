Ranieri: “Potrei allenare fino a 80 anni, il cervello è giovane. Roma? Grande dispiacere” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un giramondo instancabile con “un bimbo dentro che ancora vuole divertirsi“. Claudio Ranieri spegnerà mercoledì 70 candeline e ha tanta voglia di stupire ancora nel mondo del calcio; lo aveva detto sul finire dello scorso campionato, per di più dopo una sconfitta mentre era alla guida della Sampdoria, e lo ribadisce ora con una nuova sfida in Premier League. Il tecnico di Testaccio si è subito rimesso in gioco, tornando in Inghilterra e accettando l’incarico sulla panchina del Watford. Affidare una squadra in difficoltà o in crisi alla saggezza di Ranieri, d’altronde, difficilmente può rivelarsi una scelta sbagliata. E talvolta può capitare che ‘l’aggiustatore’ Claudio esageri. Questo è il caso della favola Leicester, quotata 5000 a 1 a inizio campionato nella Premier League delle superpotenze, apparentemente destinata a una retrocessione certa. Il ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un giramondo instancabile con “un bimbo dentro che ancora vuole divertirsi“. Claudiospegnerà mercoledì 70 candeline e ha tanta voglia di stupire ancora nel mondo del calcio; lo aveva detto sul finire dello scorso campionato, per di più dopo una sconfitta mentre era alla guida della Sampdoria, e lo ribadisce ora con una nuova sfida in Premier League. Il tecnico di Testaccio si è subito rimesso in gioco, tornando in Inghilterra e accettando l’incarico sulla panchina del Watford. Affidare una squadra in difficoltà o in crisi alla saggezza di, d’altronde, difficilmente può rivelarsi una scelta sbagliata. E talvolta può capitare che ‘l’aggiustatore’ Claudio esageri. Questo è il caso della favola Leicester, quotata 5000 a 1 a inizio campionato nella Premier League delle superpotenze, apparentemente destinata a una retrocessione certa. Il ...

