RAI3: UN POSTO AL SOLE CAMBIA ORARIO PER FAR POSTO AL NUOVO TALK DI LUCIA ANNUNZIATA? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come scusi?! La notizia irrompe come un uragano. Un POSTO al SOLE dopo 25 anni di successi potrebbe CAMBIAre ORARIO, rivoluzionando così la programmazione di RAI3. La motivazione? Far POSTO all’ennesimo TALK politico, stavolta affidato a LUCIA ANNUNZIATA per arginare Lilli Gruber e il suo Otto e Mezzo che sta macinando sempre più ascolti. L’indiscrezione arriva da Dagospia. La storica soap verrebbe anticipata alle 18.30, dando poi la linea al Tg3 delle 19. In attesa di conferme o, si spera, smentite dalla Rai, ecco la notizia. Terremoto in Rai. Dopo la seconda tornata delle amministrative ci si aspetta un turnover almeno sui TG, ma nel corso dell’audizione in commissione di vigilanza l’ad Fuortes ha ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come scusi?! La notizia irrompe come un uragano. Unaldopo 25 anni di successi potrebbere, rivoluzionando così la programmazione di. La motivazione? Farall’ennesimopolitico, stavolta affidato aper arginare Lilli Gruber e il suo Otto e Mezzo che sta macinando sempre più ascolti. L’indiscrezione arriva da Dagospia. La storica soap verrebbe anticipata alle 18.30, dando poi la linea al Tg3 delle 19. In attesa di conferme o, si spera, smentite dalla Rai, ecco la notizia. Terremoto in Rai. Dopo la seconda tornata delle amministrative ci si aspetta un turnover almeno sui TG, ma nel corso dell’audizione in commissione di vigilanza l’ad Fuortes ha ...

