(Di lunedì 18 ottobre 2021)il giallo deldella: l'ex sindaca infatti si è recata al seggio elettorale, nella scuola in via Maestre Pie Filippine ad Ottavia,verso le 11:30. Accompagnata dalla ...

Advertising

zazoomblog : Raggi mistero del voto alle Comunali di Roma risolto: ha votato da sola questa mattina - #Raggi #mistero #Comunali… - davidedesario : Raggi, mistero risolto: ha votato alle 11.30. Da sola. - leggoit : Raggi, mistero del voto alle Comunali di Roma risolta: ecco quando ha votato - rickshady : @paulpot28 @GiovanniDemela1 @Storace @GuidoCrosetto Cosa ci si può aspettare da un pirla come te che ritwitta la Raggi, è un mistero. -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi mistero

Un'astensione che non ha risparmiato neanche il seggio della, dove alle 14:25 avevano votato solo 323 persone sui 779 aventi diritto. Poco più del 40%.Tutti i film che ho fatto sono stati passati ai'x' da uno stuolo di avvocati perché conosco ... E poi sì, ha nel volto un elemento di. Tutte le cose che dice Bossetti nel film sono agli ...Risolto il giallo del voto della Raggi: l’ex sindaca infatti si è recata al seggio elettorale, nella scuola in via Maestre Pie Filippine ad Ottavia, questa mattina verso ...«La paura dell’immigrato e poi del vicino di casa, una vicenda che ha avuto sfumature politiche». La ricostruzione passata ai raggi X dagli avvocati: «Bossetti si dichiara innocente, riporto anche que ...