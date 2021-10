Questa Mussolini? Non proprio, una foto sconvolgente: a cosa si è ridotta per lavorare in tv | Guarda (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una clamorosa trasformazione quella di Alessandra Mussolini. L'ex europarlamentare oggi concorrente di Ballando con le Stelle. La Mussolini si è presentata sul palco di Rai 1 nel programma condotto da Milly Carlucci vestita come una drag queen. "Per Questa avventura iniziata ieri a Ballando con le Stelle - spiega in un post su Instagram con tanto di foto - ho scelto di presentarmi in una nuova veste (in tutti i sensi), di collaborare con un mondo di ARTISTI VERI, che mi ha sbalordita e incantata: Le Drag Queen!". E ancora: "Con il mio agente Nando Moscariello ci siamo immersi in una ricerca attenta, studiando look e idee, e cercando di poter dare ancora più visibilità a questo tipo di arte. Ogni puntata un look drag differente". D'altronde la Mussolini non ha mai fatto mistero di essere a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una clamorosa trasformazione quella di Alessandra. L'ex europarlamentare oggi concorrente di Ballando con le Stelle. Lasi è presentata sul palco di Rai 1 nel programma condotto da Milly Carlucci vestita come una drag queen. "Peravventura iniziata ieri a Ballando con le Stelle - spiega in un post su Instagram con tanto di- ho scelto di presentarmi in una nuova veste (in tutti i sensi), di collaborare con un mondo di ARTISTI VERI, che mi ha sbalordita e incantata: Le Drag Queen!". E ancora: "Con il mio agente Nando Moscariello ci siamo immersi in una ricerca attenta, studiando look e idee, e cercando di poter dare ancora più visibilità a questo tipo di arte. Ogni puntata un look drag differente". D'altronde lanon ha mai fatto mistero di essere a ...

