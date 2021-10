Quentin Tarantino su Tinto Brass | Il film più brutto che ho visto al cinema è suo

(Di lunedì 18 ottobre 2021), intervistato da Fabio Fazio a Che Tempo che fa, ha definito Salon Kitty dicome 'ilpiùal.'è stato recentemente ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa e durante l'intervista il regista hollywoodiano ha svelato che unitaliano in particolare, diretto da, per lui è "ilpiùmaial"., su richiesta di Fazio, ha parlato delpeggiore che durante la sua vita ha visionato in una salatografica: si tratta di Salon Kitty di ...

Advertising

chetempochefa : 'Ho sempre voluto fare il regista, però volevo fare anche l'attore. A un certo momento mi son reso conto che per es… - chetempochefa : 'Qual è il film più brutto che ha visto?' @fabfazio con Quentin Tarantino a #CTCF su @RaiTre ?? - chetempochefa : ECCOLO CON NOIIII QUENTIN TARANTINO! ?? #CTCF - merveyakut : Quentin Tarantino'nun aceleci kuzeni Quickly Tarantino. - mc_mcampo12 : RT @chetempochefa: “Fra un po’ di anni, se appropriato, le farò fare il morto nel mio prossimo film!” - Quentin Tarantino pronto a realizz… -

Ultime Notizie dalla rete : Quentin Tarantino

... che ha registrato un picco d'ascolto di 2.737.085 spettatori e un picco di share dell'11,47% in una puntata che ha visto tra gli ospiti il Premio Oscar, Maurizio Landini, Roberto ...Per meè come Alfred Hitchcock: nei suoi film non c'è nulla di improvvisato o libero. Per una come me, che costruisce immagini, è bellissimo vedere un film basato sulla costruzione ...Quentin Tarantino, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha parlato di uno dei film più traumatizzanti mai visti dal celeberrimo regista statunitense: si tratta di Bambi. Ieri sera Quentin T ...Johnny Depp arriva in ritardo alla Festa del cinema di Roma. Il “pirata” viene bloccato dai fan che lo aspettano fuori dall’hotel. Dopo l’assalto al botteghino, l’attore americano fa il tutto esaurito ...