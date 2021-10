Quelli che il lunedì non va in onda: perché, il motivo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Oggi 18 ottobre 2021 perché Quelli che il lunedì non va in onda questa sera? Ve lo diciamo subito: il programma si ferma per questa settimana per lasciare spazio allo speciale del Tg2 post sull’esito dei ballottaggi alle elezioni amministrative, che hanno convolto città importanti come Roma, Torino e Trieste. La trasmissione con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu tornerà in onda regolarmente lunedì prossimo, 25 ottobre. Lo speciale del Tg2 post di oggi, 18 ottobre 2021, va in onda dalle 21 e si allungherà fino alle 22.30. A seguire, in seconda serata, il film Sposami, stupido! Ospiti Abbiamo visto perché oggi non va in onda Quelli che il lunedì, ma quali sono gli ospiti del ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Oggi 18 ottobre 2021che ilnon va inquesta sera? Ve lo diciamo subito: il programma si ferma per questa settimana per lasciare spazio allo speciale del Tg2 post sull’esito dei ballottaggi alle elezioni amministrative, che hanno convolto città importanti come Roma, Torino e Trieste. La trasmissione con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu tornerà inregolarmenteprossimo, 25 ottobre. Lo speciale del Tg2 post di oggi, 18 ottobre 2021, va indalle 21 e si allungherà fino alle 22.30. A seguire, in secserata, il film Sposami, stupido! Ospiti Abbiamo vistooggi non va inche il, ma quali sono gli ospiti del ...

