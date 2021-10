Quel sondaggio che spezza i sogni del Pd: cosa succede adesso (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'ultimo sondaggio Swg registra una crescita per il centrodestra, che sale al 47% a livello nazionale nonostante le strumentalizzazioni a orologeria. E adesso l'orizzonte del voto cambia Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'ultimoSwg registra una crescita per il centrodestra, che sale al 47% a livello nazionale nonostante le strumentalizzazioni a orologeria. El'orizzonte del voto cambia

Advertising

infoitinterno : Quel sondaggio che spezza i sogni del Pd: cosa succede adesso - giorgiolunelli : RT @PaoloNataleMi: Hai ragione, Giorgio, in generale. Però quel sondaggio è stato fatto prima dei risultati elettorali odierni. Mi sa che i… - letMoncadacook : @HaugeFan @Tozambi_ 14 mesi dalla scadenza, se vuoi prenderlo ti devi dare una mossa Non so se serva quel tipo di g… - PaoloNataleMi : Hai ragione, Giorgio, in generale. Però quel sondaggio è stato fatto prima dei risultati elettorali odierni. Mi sa… - 539th : @alice_ledda_ @Di_SPACE_Lauro ah si, il sondaggio era stato ispirato dal quel thread -