Quarta Repubblica, stasera 18 ottobre in tv: risultati ballottaggi, chi sono gli ospiti in studio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Torna l’appuntamento del lunedì con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento e attualità condotto da Nicola Porro, che questa sera lascerà grande spazio alle elezioni amministrative e ai turni di ballottaggio. Ma non solo. Focus anche sulle aziende e sui lavoratori alle prese con l’obbligo del green pass e sulle polemiche sulla manifestazione antifascista di sabato alla vigilia delle elezioni. Quarta Repubblica, anticipazioni 18 ottobre: i temi di stasera in tv Nel corso della puntata, un approfondimento sulla gestione dell’ordine pubblico a poche ore dall’informativa del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, che martedì riferirà alle Camere in merito all’Assalto di Forza Nuova alla sede nazionale della CGIL. Quarta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Torna l’appuntamento del lunedì con, il programma di approfondimento e attualità condotto da Nicola Porro, che questa sera lascerà grande spazio alle elezioni amministrative e ai turni dio. Ma non solo. Focus anche sulle aziende e sui lavoratori alle prese con l’obbligo del green pass e sulle polemiche sulla manifestazione antifascista di sabato alla vigilia delle elezioni., anticipazioni 18: i temi diin tv Nel corso della puntata, un approfondimento sulla gestione dell’ordine pubblico a poche ore dall’informativa del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, che martedì riferirà alle Camere in merito all’Assalto di Forza Nuova alla sede nazionale della CGIL....

Advertising

Agenzia_Ansa : Castellino lancia l'assedio alla Cgil un'ora prima dal palco di piazza del Popolo. Il capo di Forza Nuova in un vid… - DavidPuente : «Qualcosa non quadra nell’inchiesta di Fanpage», dice Quarta Repubblica. Abbiamo verificato, non è così - repubblica : Anatomia della quarta ondata, che grazie ai vaccini è diventata una 'ondina' [di Elena Dusi] - CorriereCitta : Quarta Repubblica, stasera 18 ottobre in tv: risultati ballottaggi, chi sono gli ospiti in studio #18ottobre… - SMSNEWSOFFICIAL : Al centro della puntata di @QRepubblica aziende e lavoratori alle prese con l’obbligo di green pass @NicolaPorro -