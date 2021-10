Puglia polo d’eccellenza per la Nautica Sostenibile (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Salone Nautico di Puglia dello SNIM di Brindisi consacra se mai ce ne fosse bisogno una tendenza sempre più indispensabile. Se la Puglia pensa di crescere anche dal punto di vista turistico deve cominciare a ragionare sulla navigazione elettrica. Di “Propulsione Nautica Sostenibile: fuel cell, elettrico e soluzioni ibride. La Puglia come polo di eccellenza per lo sviluppo e la produzione” si è parlato, infatti, nell’incontro promosso da AssoNautica Terre di Brindisi, all’interno dello SNIM, e a cui hanno partecipato Giuseppe Danese, presidente di AssoNautica e vice presidente vicario di Confindustria Brindisi, il presidente di Cetma, Francesco Saponaro, il capo dipartimento di UniSalento, Antonio Ficarella, Calogero Casilli, responsabile di ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Salone Nautico didello SNIM di Brindisi consacra se mai ce ne fosse bisogno una tendenza sempre più indispensabile. Se lapensa di crescere anche dal punto di vista turistico deve cominciare a ragionare sulla navigazione elettrica. Di “Propulsione: fuel cell, elettrico e soluzioni ibride. Lacomedi eccellenza per lo sviluppo e la produzione” si è parlato, infatti, nell’incontro promosso da AssoTerre di Brindisi, all’interno dello SNIM, e a cui hanno partecipato Giuseppe Danese, presidente di Assoe vice presidente vicario di Confindustria Brindisi, il presidente di Cetma, Francesco Saponaro, il capo dipartimento di UniSalento, Antonio Ficarella, Calogero Casilli, responsabile di ...

Advertising

TarantiniTime : Puglia polo d’eccellenza per la Nautica Sostenibile Tarantini Time - stefanogaw : ?? PROPULSIONE NAUTICA SOSTENIBILE. La #Puglia come Polo di eccellenza per lo sviluppo e la produzione. Condividi… - _blondiegyal : Raga ma perchè a Milano c’è il sole e si sta bene mentre qui al sud si muore di freddo e tra poco tutto il polo nor… - DigitalPA_srl : Il Polo Museale della Puglia del #MiBACT ha scelto il TrasparenzaPA per la gestione e l’assolvimento degli obblighi… - topautobl : Siamo a San Salvo Marina (Ch) via Marco Polo 88. Info al 3278942886 #topautobl #auto #car #cars #italy #automotive… -