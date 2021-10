Psoriasi, identificati i fattori di rischio scatenanti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Su Alleati per la Salute focus sui trigger che possono favorire la comparsa della patologia In Italia la Psoriasi colpisce 2,5 milioni di persone (il 10% è affetto da una forma moderata-severa), uomini e donne in egual misura anche se durante la pubertà e la menopausa le donne registrano un picco di incidenza. Della malattia, che si manifesta con la comparsa delle tipiche placche in varie parti del corpo, sono stati identificati diversi fattori di rischio non genetici e potenzialmente modificabili che ne possono favorire la comparsa. Agendo su questi elementi, definiti trigger, è possibile ridurre le recidive della malattia. È quanto riporta un articolo pubblicato da Alleati per la Salute, il portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. All’origine della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021) Su Alleati per la Salute focus sui trigger che possono favorire la comparsa della patologia In Italia lacolpisce 2,5 milioni di persone (il 10% è affetto da una forma moderata-severa), uomini e donne in egual misura anche se durante la pubertà e la menopausa le donne registrano un picco di incidenza. Della malattia, che si manifesta con la comparsa delle tipiche placche in varie parti del corpo, sono statidiversidinon genetici e potenzialmente modificabili che ne possono favorire la comparsa. Agendo su questi elementi, definiti trigger, è possibile ridurre le recidive della malattia. È quanto riporta un articolo pubblicato da Alleati per la Salute, il portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. All’origine della ...

Advertising

suefuori : RT @Adnkronos: Ecco i cambiamenti nello stile di vita quotidiano che, insieme alla terapia farmacologica, possono aiutare in modo efficace… - giornaleradiofm : Salute: Psoriasi, identificati i fattori di rischio scatenanti: (Adnkronos) - Su Alleati per la Salute focus sui tr… - Adnkronos : Ecco i cambiamenti nello stile di vita quotidiano che, insieme alla terapia farmacologica, possono aiutare in modo… - italiaserait : Psoriasi, identificati i fattori di rischio scatenanti -

Ultime Notizie dalla rete : Psoriasi identificati Psoriasi, identificati i fattori di rischio scatenanti ...la Salute focus sui trigger che possono favorire la comparsa della patologia In Italia la psoriasi ... sono stati identificati diversi fattori di rischio non genetici e potenzialmente modificabili che ...

Medicina: psoriasi, ecco i fattori di rischio che la scatenano. Roma, 14 ott. - In Italia la psoriasi colpisce 2,5 milioni di persone (il 10% è affetto da una forma moderata - severa), uomini e ... sono stati identificati diversi fattori di rischio non genetici e ...

Medicina: psoriasi, ecco i fattori di rischio che la scatenano Today.it Psoriasi, identificati i fattori di rischio scatenanti Su Alleati per la Salute focus sui trigger che possono favorire la comparsa della patologia In Italia la psoriasi colpisce 2,5 milioni di persone (il 10% è affetto da una forma moderata-severa), u ...

Medicina: psoriasi, ecco i fattori di rischio che la scatenano All'origine della psoriasi c'è un problema del sistema immunitario, ma alcuni fattori scatenanti possono peggiorare i sintomi o causare riacutizzazioni. Evitando accuratamente questi fattori trigger, ...

...la Salute focus sui trigger che possono favorire la comparsa della patologia In Italia la... sono statidiversi fattori di rischio non genetici e potenzialmente modificabili che ...Roma, 14 ott. - In Italia lacolpisce 2,5 milioni di persone (il 10% è affetto da una forma moderata - severa), uomini e ... sono statidiversi fattori di rischio non genetici e ...Su Alleati per la Salute focus sui trigger che possono favorire la comparsa della patologia In Italia la psoriasi colpisce 2,5 milioni di persone (il 10% è affetto da una forma moderata-severa), u ...All'origine della psoriasi c'è un problema del sistema immunitario, ma alcuni fattori scatenanti possono peggiorare i sintomi o causare riacutizzazioni. Evitando accuratamente questi fattori trigger, ...