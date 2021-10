Prova di forza della Miwa Energia: Agropoli ko 94-59 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Va a bersaglio la prima, infuocata freccia scagliata in casa dagli azzurroblu della Miwa Energia, nella bella cornice del palazzetto dello sport di San Giorgio del Sannio. Agropoli deve piegarsi alla banda Parrillo, malgrado un inizio di gara importante. Come detto, parte bene Agropoli, che sfrutta il power up di Lundgren, 6 punti nei primi cinque minuti di gioco e la le polveri bagnate dei cinghiali di casa, deficitari dal perimetro. Cambia lo spartito nel secondo tempo, come Alunderis che sale in cattedra per rimettere al proprio posto i lunghi di Agropoli, ben coadiuvato da Ordine sotto le plance e da Smorra dalla lunga distanza. La Miwa mette a referto ben 27 punti, con vantaggio cospicuo all’intervallo, 43-30. Dopo il the ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Va a bersaglio la prima, infuocata freccia scagliata in casa dagli azzurroblu, nella bella cornice del palazzetto dello sport di San Giorgio del Sannio.deve piegarsi alla banda Parrillo, malgrado un inizio di gara importante. Come detto, parte bene, che sfrutta il power up di Lundgren, 6 punti nei primi cinque minuti di gioco e la le polveri bagnate dei cinghiali di casa, deficitari dal perimetro. Cambia lo spartito nel secondo tempo, come Alunderis che sale in cattedra per rimettere al proprio posto i lunghi di, ben coadiuvato da Ordine sotto le plance e da Smorra dalla lunga distanza. Lamette a referto ben 27 punti, con vantaggio cospicuo all’intervallo, 43-30. Dopo il the ...

