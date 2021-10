Proteste no pass, al porto di Trieste sgombero della Polizia. LE FOTO (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alcuni mezzi delle forze dell’ordine sono arrivati al presidio davanti al Varco 4. I manifestanti, seduti lungo la strada, hanno intonato cori come "La gente come noi non molla mai" e “Libertà" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alcuni mezzi delle forze dell’ordine sono arrivati al presidio davanti al Varco 4. I manifestanti, seduti lungo la strada, hanno intonato cori come "La gente come noi non molla mai" e “Libertà"

Advertising

Linkiesta : Draghi fa politica meglio di chi fa politica perché non insegue l’antipolitica Numeri da capogiro di prime dosi e… - Tg3web : Milano protagonista ieri delle proteste contro il green pass. Più di 10mila i manifestanti che hanno cercato di rag… - Linkiesta : C’è un’operazione per delegittimare lo Stato sfruttando i no vax, forse è il caso di fermarla Draghi dovrebbe fars… - manu_fiorellino : RT @claudeger55: Manganelli e spintoni e idranti contro chi manifesta pacificamente. Qualcuno ricorda cosa successe in India con Gandhi? St… - eleaugusta : RT @claudeger55: Manganelli e spintoni e idranti contro chi manifesta pacificamente. Qualcuno ricorda cosa successe in India con Gandhi? St… -