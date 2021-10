Progetto “Per Federica”, Eni e Siaaic presentano rete per l’allergia alimentare (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Informare, formare e sensibilizzare operatori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande in merito alle allergie. Con questo obiettivo Eni e Societa` Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic) hanno presentato il Progetto “Per Federica”: una rete per l’allergia alimentare. Il Progetto – spiega Eni in una nota – coinvolgera` ristoratori, barman e operatori del settore attraverso le associazioni di categoria locali e nasce dalla volonta` di Eni di onorare la figlia di un dipendente, precocemente mancata per uno shock anafilattico causato da crisi allergica. “Il progressivo incremento delle persone che mangiano fuori casa, il forte sviluppo del delivery service, il crescente aumento delle intolleranze alimentari e delle ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Informare, formare e sensibilizzare operatori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande in merito alle allergie. Con questo obiettivo Eni e Societa` Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica () hanno presentato il“Per”: unaper. Il– spiega Eni in una nota – coinvolgera` ristoratori, barman e operatori del settore attraverso le associazioni di categoria locali e nasce dalla volonta` di Eni di onorare la figlia di un dipendente, precocemente mancata per uno shock anafilattico causato da crisi allergica. “Il progressivo incremento delle persone che mangiano fuori casa, il forte sviluppo del delivery service, il crescente aumento delle intolleranze alimentari e delle ...

