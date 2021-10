Probabili formazioni Sassuolo-Venezia: nona giornata Serie A 2021/2022 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le Probabili formazioni di Sassuolo-Venezia, match della nona giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 18:00 di sabato 23 ottobre nella cornice del Mapei Stadium. Le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in questo anticipo del turno di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sassuolo – Raspadori mezzapunta, con Scamacca confermatissima in attacco. Da valutare Boga che dovrebbe tornare mentre Berardi agirà sull’altra fascia. Venezia – Johnsen (in dubbio per un problema alla caviglia), Henry e Aramu agiranno nel tridente d’attacco. Busio, Ampadu e Crnigoj a centrocampo. Le Probabili formazioni Sassuolo ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 18:00 di sabato 23 ottobre nella cornice del Mapei Stadium. Le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in questo anticipo del turno di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.– Raspadori mezzapunta, con Scamacca confermatissima in attacco. Da valutare Boga che dovrebbe tornare mentre Berardi agirà sull’altra fascia.– Johnsen (in dubbio per un problema alla caviglia), Henry e Aramu agiranno nel tridente d’attacco. Busio, Ampadu e Crnigoj a centrocampo. Le...

