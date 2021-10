Probabili formazioni Porto-Milan | terza giornata Champions League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ledi, match delladella fase a gironi di. Si gioca alle 21:00 di martedì 19 ottobre e per i rossoneri è vietato sbagliare dopo le sconfitte contro Liverpool e Atletico Madrid. La partita potrà essere seguita su Sky Sport ma anche in chiaro su Canale 5.– Squalificato Kessie, spazio a Bennacer con Tonali. Non ci saranno nemmeno Theo Hernandez e Brahim Diaz, positivi. Potrebbe toccare a Krunic sulla trequarti con Leao e Saelemaekers sulle fasce. Incognita in attacco: Ibra potrebbe farcela. Le(4-2-3-1): Diogo Costa; Corona, Cardoso, Marcano, ...