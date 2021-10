Probabili formazioni Porto-Milan | terza giornata Champions League 2021 2022

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ledi, match delladella fase a gironi di. Si gioca alle 21:00 di martedì 19 ottobre e per i rossoneri è vietato sbagliare dopo le sconfitte contro Liverpool e Atletico Madrid. La partita potrà essere seguita su Sky Sport ma anche in chiaro su Canale 5.– Squalificato Kessie, spazio a Bennacer con Tonali. Non ci saranno nemmeno Theo Hernandez e Brahim Diaz, positivi. Potrebbe toccare a Krunic sulla trequarti con Leao e Saelemaekers sulle fasce. Incognita in attacco: Ibra potrebbe farcela. Le(4-2-3-1): Diogo Costa; Corona, Cardoso, Marcano, ...

Advertising

Pall_Gonfiato : #ChampionsLeague - Le probabili formazioni di #PortoMilan - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI - Serie A, le ultime LIVE sull'8° turno: Allegri sceglie Chiellini - infoitsport : Probabili formazioni di Inter-Sheriff, attacco certo e ballottaggio sulla fascia - romaforever_it : Bodo Glimt-Roma, Le Probabili Formazioni | Conference League - Stagione 2021/2022 - sportnotizie24 : #Salisburgo-#Wolfsburg, le probabili formazioni: le scelte di Jaissle e Van Bommel -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

L'arbitro Orsato fischia il calcio d'inizio tra la formazione di Allegri e di Mourinho, che è stato insultato dai tifosi bianconeri all'ingresso in campo durante il riscaldamento Le...CITTADELLA SPAL Ledi Cittadella Spal , match che andrà in scena allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella . Per il Cittadella , Edoardo Gorini ...Immobile (L), 36' st Felipe Anderson). Rivivi qui il live di TMW di Lazio-Inter! Leggi qui le pagelle di TMW dello Spezia! SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber (20' Kechrida), Strandberg, Gagliolo, R ...Unico indisponibile sarà Sensi, in corsa per la convocazione il resto del gruppo Non si prevedono grandi stravolgimenti tra le fila, se non il consueto ballottaggio tra Perisic (favorito) e Dimarco. A ...