Probabili formazioni Manchester United-Atalanta | gironi Champions League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ledi, match della fase adi. La Dea scende in campo a Old Trafford per provare a strappare punti a Cristiano Ronaldo e soci. Lo farà con il solito modo di giocare predicato da Gasperini, aggressione e lotte senza quartiere a tutto campo. Fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 20 ottobre, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Toloi alza di nuovo bandiera bianca, Gasperini medita di arretrare De Roon inserendo Koopmainers in mezzo al campo. Davanti Zapata favorito su Muriel, con lui Malinovskyi e uno tra Pasalic e Ilicic.(4-2-3-1): De Gea; Dalot, ...