Prevenzione incendi | domani Cantiere didattico di ‘fuoco prescritto’ presso il Comune di Baronissi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Il Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale, costituito nel 1999 con sedeil Campus di Fisciano dell’Università degli Studi di Salerno, ha organizzato il secondo Corso di formazione “La Progettazione, direzione ed esecuzione degli interventi di fuoco prescritto in Regione Campania”, iniziato il 15 settembre. Il Corso ha lo scopo di formare esperti abilitati nella progettazione e direzione dei cantieri di fuoco prescritto in Regione Campania, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n. 20 del 13 giugno 2016 “Norme per l’applicazione pianificata del fuoco prescritto”. Il percorso formativo è articolato in 60 ore di docenza, di cui 34 in modalità webinar, 21 di pratica in campo e 5 di seminario svoltoil “Forest Fire Area Simulator” di Castel Volturno. Sono iscritti ...