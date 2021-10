Premier League, oggi si chiude l’ottava giornata (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quest’oggi con Arsenal-Crystal Palace (ore 21) si chiude l’ottava giornata di Premier League. Di seguito tutti i risultati del weekend. Sabato 16 ottobre Watford-Liverpool 0-5 Aston Villa-Wolves 2-3 Leicester-Manchester Utd 4-2 Manchester City-Burnley 2-0 Norwich-Brighton 0-0 Southampton-Leeds 1-0 Brentford-Chelsea 0-1 Domenica 17 ottobre Everton-West Ham 0-1 Newcastle-Tottenham 2-3 oggi 21:00 Arsenal-Crystal Palace Foto: Logo Premier League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quest’con Arsenal-Crystal Palace (ore 21) sidi. Di seguito tutti i risultati del weekend. Sabato 16 ottobre Watford-Liverpool 0-5 Aston Villa-Wolves 2-3 Leicester-Manchester Utd 4-2 Manchester City-Burnley 2-0 Norwich-Brighton 0-0 Southampton-Leeds 1-0 Brentford-Chelsea 0-1 Domenica 17 ottobre Everton-West Ham 0-1 Newcastle-Tottenham 2-321:00 Arsenal-Crystal Palace Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

