Premier League, calciatore omosessuale: "Vivo nel terrore, sono in terapia per lo stress" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un calciatore di Premier League ha rilasciato un'intervista anonima a un'emittente britannica, rivelando il proprio orientamento sessuale e spiegando il disagio quotidiano che esso, tristemente, comporta. "L'omosessualità nel calcio mi costringe a una situazione terrificante, Vivo nel terrore. Ho paura che i tifosi possano scoprire il mio orientamento e non accettarlo; attualmente sono in terapia per sopportare lo stress emotivo a cui sono sottoposto ogni giorno. L'omofobia è ampiamente presente nel calcio inglese e internazionale". Situazione indiscutibilmente complicata per il professionista del massimo campionato inglese; uno dei principali talenti della Premier ha preferito non esporsi pubblicamente in prima ...

