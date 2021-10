Premier League | calciatore gay in terapia | “Temo che i tifosi mi crocifiggano”

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ungay che milita inha confidato di avere timore di fare coming out per via della reazione dei. Il mondo viaggia verso la totale accettazione della sessualità e degli orientamenti sessuali differenti da quelli etero. Ancora la strada da fare è molto lunga, poiché c’è chi ancora non accetta come naturale la preferenza dello stesso sesso o il fatto che qualcuno possa sentirsi di un sesso differente da quello con cui è nato. Molto di questo preconcetto è dovuto all’influenza delle religioni, per le quali è da considerarsi “peccato” l’indulgere in relazioni con persone dello stesso sesso. Come successo per l’autoerotismo, però, con il tempo tale preconcetto religioso verrà piegato dall’evoluzione della società e dei costumi. Ad esempio nel mondo dello spettacolo, sia ...