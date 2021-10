Prefettura Benevento, potenziamento attività di verifica della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella mattinata odierna il Prefetto dott. Carlo Torlontano, così come anticipato nella riunione dell’11 ottobre u.s., tenutasi con le Organizzazioni Sindacali in merito all’assunzione di iniziative finalizzate ad un rafforzamento dell’impegno delle Istituzioni competenti che concorrono alla verifica dell’osservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ha incontrato il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del lavoro, il Direttore dell’INPS, il Direttore del Servizio Igiene e Medicina del lavoro e il Dirigente per la Prevenzione e sicurezza nei Luoghi di lavoro dell’ASL, il Responsabile dell’ INAIL ed il Presidente dell’Ance. Dopo ampia ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Nella mattinata odierna il Prefetto dott. Carlo Torlontano, così come anticipato nella riunione dell’11 ottobre u.s., tenutasi con le Organizzazioni Sindacali in merito all’assunzione di iniziative finalizzate ad un rafforzamento dell’impegno delle Istituzioni competenti che concorrono alladell’osservanzaindisul, ha incontrato il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del, il Direttore dell’INPS, il Direttore del Servizio Igiene e Medicina dele il Dirigente per la Prevenzione enei Luoghi didell’ASL, il Responsabile dell’ INAIL ed il Presidente dell’Ance. Dopo ampia ...

Advertising

anteprima24 : ** Prefettura #Benevento, potenziamento attività di #Verifica della normativa in materia di #Sicurezza sul #Lavoro… - ArpaCampania : ????#Benevento, qui tutte le info del debriefing che si è svolto il #14ottobre in prefettura dopo l’incendio allo st… - Scisciano : Benevento, debriefing in prefettura dopo l’incendio allo stabilimento SAPA di Airola - ilvaglio1 : Maxi-incendio alla Sapa di Airola: vertice istituzionale in Prefettura #sapa #airola #incendio #prefetturabenevento… - nefelef : RT @angelismi: “Si accertamento livelli di inquinamento non eccessivamente preoccupanti” (Prefettura di Benevento) #Airola #incendioairola… -