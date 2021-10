Powell: Bush, America perde gran servitore dello Stato (Di lunedì 18 ottobre 2021) "L'America perde un gran servitore dello Stato": così l'ex presidente statunitense George W. Bush ricorda il suo segretario di Stato Colin Powell morto a 84 anni a causa del Covid. . 18 ottobre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) "L'un": così l'ex presidente statunitense George W.ricorda il suo segretario diColinmorto a 84 anni a causa del Covid. . 18 ottobre 2021

