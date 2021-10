“Potevi fare come Bielsa”: la richiesta di Handanovic a Sarri (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport ha riportato un dialogo tra Handanovic e Sarri subito dopo il fischio finale di Lazio-Inter. L’ottava giornata di questo campionato sarà ricordata per le polemiche nei due big match di giornata: Lazio-Inter, Juventus-Roma. I nerazzurri hanno perso 3-1 contro la squadra di Sarri ed hanno visto aumentare il proprio distacco sia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport ha riportato un dialogo trasubito dopo il fischio finale di Lazio-Inter. L’ottava giornata di questo campionato sarà ricordata per le polemiche nei due big match di giornata: Lazio-Inter, Juventus-Roma. I nerazzurri hanno perso 3-1 contro la squadra died hanno visto aumentare il proprio distacco sia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : Dialogo tra #Handanovic e #Sarri nel tunnel di #LazioInter: 'Perché non vi siete fermati?' 'Più che alzare la mano… - teatrolafenice : ?? Avresti 86 anni oggi, Luciano; sono 14 anni senza di te. Ti ricordiamo così quando passavi di qui e non potevi fa… - Nerazzurrisiamo : Lazio-Inter, Handanovic a Sarri: 'Potevi fare come Bielsa' . . . #Inter #LazioInter #Lazio #Handanovic #Sarri… - it_inter : #Handanovic a #Sarri: 'Perché non vi siete fermati?', l'allenatore: 'Ma io più che alzare la mano verso i miei, cos… - MGbenvenuti : @ShooterHatesYou Potevi fare il tethering tramite smartphone, sfruttando il traffico dati di quest'ultimo, ormai ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Potevi fare La provocazione di Handanovic a Sarri: 'Perché non hai fatto come Bielsa?' "Perché non vi siete fermati?". "Ma io, più che alzare la mano verso i miei, cos'altro potevo fare?". "Potevi fare come Bielsa, lo ricordi Bielsa?". Non solo insulti, non solo parole forti nel tunnel degli spogliatoi sabato sera, all'Olimpico. È il racconto di uno scambio di opinioni tra Samir ...

Inter, il retroscena su Handanovic e Sarri: cosa si sono detti dopo la rissa 'Potevi fare come Bielsa, lo ricordi Bielsa?''. Lo scambio di pensieri è avvenuto nel post - gara. Il riferimento di Handanovic è al 28 aprile 2019, giorno di Leeds - Aston Villa, 'i padroni di casa ...

Gazzetta dello Sport - Handanovic a Sarri: "Potevi fare come Bielsa" Goal.com Visualizza la copertura completa su Google News "Perché non vi siete fermati?". "Ma io, più che alzare la mano verso i miei, cos'altro potevo?". "come Bielsa, lo ricordi Bielsa?". Non solo insulti, non solo parole forti nel tunnel degli spogliatoi sabato sera, all'Olimpico. È il racconto di uno scambio di opinioni tra Samir ...come Bielsa, lo ricordi Bielsa?''. Lo scambio di pensieri è avvenuto nel post - gara. Il riferimento di Handanovic è al 28 aprile 2019, giorno di Leeds - Aston Villa, 'i padroni di casa ...