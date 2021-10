Postumi da Covid per 80% guariti, raccolta fondi Gemelli Roma per ricerca e cura (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - A oggi oltre 4,7 milioni di italiani (quasi 240 milioni nel mondo) hanno contratto il Covid-19. L'infezione ha provocato molte vittime (in Italia oltre 131mila), ma adesso, che si dispone dei vaccini per la prevenzione efficace, l'attenzione degli esperti si sta focalizzando su un altro aspetto della pandemia: quello del long-Covid, che potrebbe interessare fino all'80% di quanti hanno contratto l'infezione. Un tema al centro della campagna di raccolta fondi della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma - 'Insieme oltre il Covid' - che parte oggi, per finanziare tre progetti di ricerca e di assistenza dedicata: day hospital post-Covid, nuovo centro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021), 18 ott. (Adnkronos Salute) - A oggi oltre 4,7 milioni di italiani (quasi 240 milioni nel mondo) hanno contratto il-19. L'infezione ha provocato molte vittime (in Italia oltre 131mila), ma adesso, che si dispone dei vaccini per la prevenzione efficace, l'attenzione degli esperti si sta focalizzando su un altro aspetto della pandemia: quello del long-, che potrebbe interessare fino all'80% di quanti hanno contratto l'infezione. Un tema al centro della campagna didella Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIrccs di- 'Insieme oltre il' - che parte oggi, per finanziare tre progetti die di assistenza dedicata: day hospital post-, nuovo centro ...

