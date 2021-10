Porto-Milan, Pioli: “Siamo forti, dobbiamo dimostrarlo anche in Europa” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Stefano Pioli, alla vigilia di Porto-Milan, ha parlato delle insidie della partita di Champions League. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 ottobre 2021) Stefano, alla vigilia di, ha parlato delle insidie della partita di Champions League. Queste le dichiarazioni

Advertising

acmilan : ??? “#ACMilan has a special philosophy” Papin talks about Milan and the #UCL: past and present ?? ??? 'Il Milan ha… - Gazzetta_it : Ibrahimovic, l'attesa si prolunga: Pioli non lo avrà nemmeno in panchina per #MilanVerona - davide121991 : Si ricomincia finalmente! Il mio pronostico su Porto Milan è 0-2 marcatore Z. Ibrahimovic #campionatopronostici @pronostici22 - PianetaMilan : #PortoMilan, #Pioli: “Siamo forti, dobbiamo dimostrarlo anche in Europa” #ACMilan #Milan #SempreMilan - Milannews24_com : #PortoMilan, Bakayoko torna convocato: in stagione per lui solo 13 minuti -