Porto-Milan, Pioli: "Prossime due gare decisive per il girone. Ibrahimovic? Sta meglio" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match contro il Porto valevole per la terza giornata della fase a girone di Champions League 2021/2022, ha presentato questa importante sfida in conferenza stampa: "Affrontiamo un avversario solido e compatto, con giocatori offensivi veloci e di qualità. E' una partita che presenta tutte le caratteristiche di una sfida di alto livello. Ogni partita ha una preparazione diversa, abbiamo approfittato della sosta per preparare bene il Porto. Ibrahimovic sta meglio, credo che il minutaggio possa alzarsi ma non di molto rispetto a sabato. Bennacer sta bene, è tornato in buone condizioni dalla Nazionale. Le Prossime due gare saranno decisivi per l'esito finale del girone.

