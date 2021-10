Porto-Milan, i dubbi di formazione di Pioli per la Champions | VIDEO (Di lunedì 18 ottobre 2021) I dubbi di formazione di Stefano Pioli alla vigilia di Porto-Milan, partita del terzo turno del Gruppo B della Champions League 2021-2022 Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ididi Stefanoalla vigilia di, partita del terzo turno del Gruppo B dellaLeague 2021-2022

Advertising

Gazzetta_it : Ibrahimovic, l'attesa si prolunga: Pioli non lo avrà nemmeno in panchina per #MilanVerona - MilanLiveIT : La squadra ha lasciato da pochi minuti #Milanello: direzione #Oporto??????? - infoitsport : Porto-Milan, Leao: “Vogliamo vincere per andare avanti” - infoitsport : Porto Milan, fissata per domani la partenza dei rossoneri - infoitsport : Porto-Milan, Leao: 'Sento la fiducia di tutti, so che posso fare sempre la differenza' -