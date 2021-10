Porto-Milan, i 18 convocati di Pioli: torna Bakayoko, c’è Ibrahimovic. Out Rebic (Di lunedì 18 ottobre 2021) I 18 convocati di Stefano Pioli in vista di Porto-Milan, incontro valevole per la terza giornata dei gironi della Champions League 2021/2022. I rossoneri sfideranno i lusitani in Portogallo, sebbene la rosa a disposizione del tecnico ex Lazio e Inter sia tutt’altro che al completo. Tra gli altri, assente anche Ante Rebic, il quale ha accusato un problema fisico durante il match con il Verona. torna disponibile invece Tiemoué Bakayoko, mentre non mancherà Zlatan Ibrahimovic, faro offensivo del Diavolo. Di seguito la lista dei giocatori chiamati in causa da Pioli per la fondamentale contesa di Champions. convocati Milan PORTIERI: Jungdal, Tatarusanu. DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) I 18di Stefanoin vista di, incontro valevole per la terza giornata dei gironi della Champions League 2021/2022. I rossoneri sfideranno i lusitani ingallo, sebbene la rosa a disposizione del tecnico ex Lazio e Inter sia tutt’altro che al completo. Tra gli altri, assente anche Ante, il quale ha accusato un problema fisico durante il match con il Verona.disponibile invece Tiemoué, mentre non mancherà Zlatan, faro offensivo del Diavolo. Di seguito la lista dei giocatori chiamati in causa daper la fondamentale contesa di Champions.PORTIERI: Jungdal, Tatarusanu. DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, ...

