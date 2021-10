Porto-Milan, Conceicao: “Match decisivo per il passaggio del turno, vogliamo vincere” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sergio Coinceicao ha presentato Porto-Milan in conferenza stampa, esplicitando il proprio punto di vista riguardante la terza giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. Dopo il pareggio inaspettato contro l’Atletico Madrid, i Portoghesi hanno ceduto il passo al Liverpool di Jurgen Klopp, mentre i rossoneri hanno perso al termine di entrambe le uscite europee. I ragazzi di Stefano Pioli hanno lottato duramente contro Reds e Colchoneros, sebbene siano usciti con 0 punti a causa di sconfitte di misura. Coinceicao ha così esordito in conferenza: “Speriamo di fare una buona partita e un buon risultato. È un march molto importante, decisivo per il passaggio del turno nella fase a gironi. Affrontiamo un avversario che è uno dei club più titolati al mondo, puntiamo a ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sergio Coinceicao ha presentatoin conferenza stampa, esplicitando il proprio punto di vista riguardante la terza giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. Dopo il pareggio inaspettato contro l’Atletico Madrid, ighesi hanno ceduto il passo al Liverpool di Jurgen Klopp, mentre i rossoneri hanno perso al termine di entrambe le uscite europee. I ragazzi di Stefano Pioli hanno lottato duramente contro Reds e Colchoneros, sebbene siano usciti con 0 punti a causa di sconfitte di misura. Coinceicao ha così esordito in conferenza: “Speriamo di fare una buona partita e un buon risultato. È un march molto importante,per ildelnella fase a gironi. Affrontiamo un avversario che è uno dei club più titolati al mondo, puntiamo a ...

Advertising

Gazzetta_it : Ibrahimovic, l'attesa si prolunga: Pioli non lo avrà nemmeno in panchina per #MilanVerona - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Milan, Pioli: 'Ibra? Non sarà titolare col Porto' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Milan, Pioli: 'Ibra? Non sarà titolare col Porto' - ildiavolo_d : RT @cmdotcom: #Porto, #Conceicao: 'Milan fortissimo, poteva avere 6 punti. #Ibra formidabile, è una sfida decisiva' - milan_3_91 : RT @acmilan: Milanello Monday ?? Making ready for #PortoMilan ?? I rossoneri si preparano verso Porto ???? #UCL #SempreMilan -